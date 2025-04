Conceição ai margini della Juventus di Tudor: dal modulo al post criptico, anche il futuro è in bilico?

Dopo i 90’ in panchina contro la Roma, l’esterno portoghese ha lanciato un messaggio criptico sui social: con Tudor lo spazio si è ridotto.

Per parlare di caso serviranno eventualmente altre prove, visto che non può di certo bastare un post su Instagram seppur abbastanza criptico. Di certo però nelle ultime settimane la figura di Francisco Conceição è diventata più marginale nel mondo Juventus.

Una situazione coincisa con il cambio di allenatore: nelle due gare con Igor Tudor in panchina, infatti, l’esterno offensivo portoghese non ha mai giocato dall’inizio, anzi contro la Roma è rimasto in panchina per tutta la gara.

Scelte tecniche dettata da modulo, momenti e avversari ma che rischiano di mettere in dubbio anche il futuro in bianconero di Francisco Conceição, che solo fino a qualche settimana fa sembrava scontata.