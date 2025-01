Sergio Conceicao vince la prima partita sulla panchina del Milan, battendo la Juventus del figlio Francisco, infortunatosi prima della gara.

Per tutta la giornata di venerdì 3 febbraio sembrava che Sergio Conceicao, colpito da una forte febbre sin dal giorno precedente, potesse guardare la prima partita da allenatore del Milan solamente dall'albergo di Riad in cui è ospitato il Milan. In questo modo sarebbe saltato il Derby famigliare con il figlio Cisco, attaccante della Juventus avversario nella suddetta partita. Alla fine, però, si è verificato il contrario.

Papà Sergio si è seduto in panchina a guidare i suoi nonostante i 40 gradi di febbre, mentre Cisco - in lacrime - ha lasciato il terreno di gioco dello stadio saudita prima dell'avvio della gara. Francisco Conceicao si fatto male nel riscaldamento, perdendo l'opportunità di affrontare il padre dopo aver vissuto con lui non solo la sua vita privata, ma anche gli anni in maglia Porto. In cui uno era tecnico e l'altro giovane attaccante in rampa di lancio.

Il mondo del web e del calcio italiano (ma non solo) attendeva l'incontro tra i due, alla fine avvenuto solamente al termine della partita in virtù dell'infortunio di Cisco: l'abbraccio tanto atteso è stato pescato, filmato e condiviso migliaia di volte sui social. Diventando simbolo di una partita combattuta, ma alla fine sportiva.