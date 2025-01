Il Napoli fa sul serio per Comuzzo: nelle prossime ore sarà inoltrata una nuova offerta alla Fiorentina proprietaria del cartellino.

Non solo l'attaccante per il dopo Kvaratskhelia: in casa Napoli l'attenzione è rivolta anche all'acquisto di un nuovo difensore in grado di allungare la coperta a disposizione di Antonio Conte nella seconda parte di stagione.

Il mirino è puntato su Pietro Comuzzo, gioiello della Fiorentina diventato titolare inamovibile con Raffaele Palladino in panchina.

Contatti in corso tra i due club, oltre che tra il Napoli e l'entourage del ragazzo.