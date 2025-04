Lecce contro la Lega, dopo la scomparsa di Fiorita: "Giocheremo con un'anonima maglia bianca la partita dei valori calpestati"

Atalanta vs Lecce

La società salentina ha annunciato che scenderà regolarmente in campo ma ritiene irrispettosa la decisione della Lega: il comunicato.

Non si placano le polemiche per la decisione della Lega di far disputare il recupero della sfida tra Atalanta e Lecce a poco più di 48 ore dalla scomparsa del fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita.

A poco più di un'ora dal calcio d'inizio, la società pugliese ha diffuso un duro comunicato contro la Lega, sottolineando la gravità della decisione e ribadendo la propria contrarietà a scendere in campo così presto dopo il lutto.

Per l'occasione, il Lecce indosserà una speciale maglia bianca, priva di loghi e colori sociali, come segno di protesta e di rispetto per la memoria di Fiorita.