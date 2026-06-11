Comolli a rischio? Nuova rivoluzione in vista alla Juventus: cosa può succedere

C'è possibilità di cambiamenti in casa Juventus. Dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, ci saranno delle modifiche di strategie sul mercato ma non solo, perché nei prossimi giorni non è escluso che possa esserci anche una separazione con alcune figure dirigenziali.

Secondo quanto raccontato da Sky Sport, da ieri in casa bianconera sono in corso delle riunioni per riorganizzare il lavoro (La Repubblica racconta che ne ce saranno altre anche domani). Nello specifico, è in discussione la posizione dell'amministratore delegato Damien Comolli dopo che già alla fine del campionato erano emerse delle indiscrezioni su un suo possibile addio.



