Como-Venezia 1-1, pagelle e tabellino: Ikoné torna a segnare, Gytkjaer la riprende

Como vs Venezia

I veneti agguantano il pareggio a pochi secondi dal fischio finale: decisivo il calcio di rigore realizzato da Gytkjaer.

Lo scontro diretto per la zona salvezza tra Como e Venezia termina in parità, con le squadre che si dividono il bottino in gioco.

La gara è subito viva, con Smolcic che - al 21' - colpisce di testa in area sugli sviluppi di un corner battuto da sinistra, con Radu costretto alla prodezza, respingendo sul palo. Passano pochi minuti e si accende la formazione ospite, con Butez che si supera in due occasioni, prima su Zerbin, poi su Condé.

Ad inizio ripresa Fabregas decide di effettuare una doppia sostituzione, con Ikoné - entrato per Strefezza - che ripaga subito la scelta dell'allenatore spagnolo, realizzando dopo un recupero palla sulla trequarti avversaria.

L'articolo prosegue qui sotto

Il match perde di intensità e le occasioni diminuiscono, con la formazione di casa che riesce a proteggere il risultato fino al 90', poi arriva l'ingenuità di Smolcic che commette fallo da rigore: sul dischetto si presenta Gytkjaer, che la piazza sotto il sette.