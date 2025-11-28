Como-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Il programma della tredicesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Como e Sassuolo.
La formazione di Fabregas, reduce dal roboante 5-1 ottenuto sul campo sul Torino, si è issata al sesto posto in classifica con 21 punti, a -3 dalla zona Champions e a -7 dalla vetta occupata dalla Roma. Il Sassuolo di Grosso, invece, ha evitato la sconfitta interna col Pisa acciuffando il 2-2 al 95': gli emiliani occupano un più che onorevole nono posto con 17 punti.
Tutto su Como-Sassuolo: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.