Como-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

DAZN

Sky Go

NOW

Per vedere Como-Sassuolo in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento. I clienti Sky potranno usufruire del servizio Sky Go, scaricando l'app o collegandosi al sito. L'altra opzione è NOW: in questo casa sarà necessario abbonarsi al Pass Sport.