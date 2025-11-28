Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nico Paz Addai Torino Como Serie AGetty Images
Michael Di Chiaro

Como-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Como-Sassuolo apre la giornata numero 13 del campionato di Serie A: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il programma della tredicesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Como e Sassuolo.

La formazione di Fabregas, reduce dal roboante 5-1 ottenuto sul campo sul Torino, si è issata al sesto posto in classifica con 21 punti, a -3 dalla zona Champions e a -7 dalla vetta occupata dalla Roma. Il Sassuolo di Grosso, invece, ha evitato la sconfitta interna col Pisa acciuffando il 2-2 al 95': gli emiliani occupano un più che onorevole nono posto con 17 punti.

Tutto su Como-Sassuolo: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

  • COMO-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Como-Sassuolo

    • Data: venerdì 28 novembre 2025

    • Orario: 20.45

    • Canale TV: DAZN, Sky

    • Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI COMO-SASSUOLO

    COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO COMO-SASSUOLO

    Como-Sassuolo si giocherà venerdì 28 novembre 2025 allo Stadio Sinigaglia di Como. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

  • DOVE VEDERE COMO-SASSUOLO IN TV

    • DAZN 
    • Sky

    La partita tra Como e Sassuolo verrà trasmessa in diretta da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (251).

    Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

    Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COMO-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN
    • Sky Go
    • NOW

    Per vedere Como-Sassuolo in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento. I clienti Sky potranno usufruire del servizio Sky Go, scaricando l'app o collegandosi al sito. L'altra opzione è NOW: in questo casa sarà necessario abbonarsi al Pass Sport.

    Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • DAZN: telecronaca di Alessandro Iori, commento di Alessandro Budel.
    • Sky: da annunciare
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Tutti gli aggiornamenti su Como-Sassuolo saranno disponibili su GOAL: basterà collegarsi al sito per seguire la diretta testuale del match.

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM