Como-Parma dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Como vs Parma Calcio 1913

Il Como ospita il Parma nell’ottavo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A si appresta a tornare protagonista e lo fa con le sfide valide per l’8° turno.

Una giornata di campionato che si apre con una sfida tra due neo promosse: quella che vedrà opposte il Como ed il Parma.

All’appuntamento si presenteranno due squadre che hanno fatto intravedere cose interessanti in questo primo scorcio di stagione e che sono separate da due punti in classifica: 8 quelli dei lagunari, contro i 6 dei ducali.

Sia Como che Parma andranno alla ricerca di un risultato che possa consentire loro di tornare ad accelerare. La compagine guidata da Fabregas infatti, è reduce dalla sconfitta patita sul campo del Napoli (3-1 nonostante un’ottima prestazione), mentre gli uomini di Pecchia non riescono a vincere dallo scorso 24 agosto (2-1 al Milan) e da allora hanno messo in cascina solo due punti.

In questa pagina tutte le informazioni su Como-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.