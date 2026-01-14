Como-Milan è anche Nico Paz contro Modric: sfida generazionale tra un ragazzo e il suo idolo

Sarà Como-Milan a chiudere il quadro dei recupero della sedicesima giornata di Serie A: confronto suggestivo tra una realtà che sogna in grande e un'altra che, invece, ha tutta l'intenzione di tornare a competere per grandissimi traguardi.
A prendersi le luci dei riflettori del 'Sinigaglia', come giusto che sia, saranno due dei giocatori più in vista di questo campionato: da un lato la tecnica e la freschezza di Nico Paz, dall'altro la classe senza fine e l'esperienza di Luka Modric.
Un vero e proprio confronto generazionale tra chi sogna di diventare un campione assoluto e chi un posto nella leggenda ce l'ha già grazie ai successi in maglia Real Madrid, condivisa un paio di anni fa.