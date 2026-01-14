Como-Milan è anche Nico Paz contro Modric: sfida generazionale tra un ragazzo e il suo idolo

Nel corso di un'intervista a 'Sportweek', Nico Paz aveva usato parole al miele per Modric e gli altri senatori dello spogliatoio 'merengue': dal croato -e non solo - tanti consigli per continuare a crescere e farsi un nome ad alti livelli.

"Dopo gli allenamenti ci mettevamo sempre a tirare da fuori area ad eliminazione. Era molto divertente, io mi mettevo sempre a giocare con loro. Con tutti, a fine allenamento tiravano Modric, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius... Se ho vinto? Sì, qualche volta.

A me è sempre piaciuto Modric, è da quando sono piccolo che mi piace. Anche Kroos, inoltre mi piaceva tanto pure Rodrygo: è il giocatore con più qualità che abbia mai visto, era impossibile togliergli la palla. Ricordo bene i consigli che mi davano, soprattutto Kroos, ma anche Modric: quando Toni si è ritirato, è venuto da me e mi ha detto di continuare a lottare e trovare il mio posto, che aveva fiducia in me. Un bel ricordo che mi porto dentro".