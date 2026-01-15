Pubblicità
Rabiot Como MilanGetty
Vittorio Rotondaro

Como-Milan 1-3, pagelle e tabellino: Kempf fa e disfa, Nico Paz il migliore dei suoi, Maignan è un muro, Rabiot dominante

Il Milan resta a distanza di sicurezza dall'Inter: Nkunku e Rabiot rimontano il Como, a segno in avvio con Kempf.

Il Milan non fa scappare l'Inter, lontana sempre tre lunghezze: merito del blitz sul campo di un ottimo Como, punito oltre i propri demeriti dal cinismo dei meneghini. Primo k.o. casalingo in stagione per i lariani.

Il 4-4-2 iniziale non è assorbito nel modo giusto da Modric e compagni, presi d'assalto e in difficoltà enorme al cospetto della freschezza tecnica avversaria: Kempf va a segno di testa su schema da corner, Maignan deve volare per evitare il 2-0 di Nico Paz. Allegri corre ai ripari col passaggio al 4-3-3 che, almeno nelle prime battute, cambia di poco la sostanza: la squadra di Fabregas continua a macinare gioco e occasioni, con Maignan miracoloso sul tentativo a botta sicura di Da Cunha. Qualcosa cambia nella parte finale della prima frazione che, per il Milan, si chiude nel modo migliore: Kempf in ritardo su Rabiot, Guida assegna il rigore che Nkunku (su indicazione di Allegri) trasforma con una bella dose di brivido.

Nico Paz ha più di un conto in sospeso per Maignan: il francese si supera ancora, deviando con la punta delle dita il rasoterra dell'argentino. Dal possibile 2-1 all'1-2 milanista: Leao alza dolcemente per Rabiot che controlla di petto e scarica alle spalle di Butez in diagonale. Nico Paz ha anche la sfortuna tra i propri avversari: il suo mancino si infrange sulla parte alta della traversa, poi è anche il palo a dirgli di 'no'. Buon per il Milan che si difende con ordine e trova addirittura il tris col solito Rabiot, man of the match per distacco.

  • PAGELLE COMO

    Butez (5) non perfetto sul penalty di Nkunku, si fa sorprendere anche da Rabiot sul suo palo. Kempf (6) trova l'1-0, ma il fallo sul centrocampista francese dà di fatto il via alla rimonta rossonera. Nico Paz (7) fermato solo da Maignan e dai legni, Baturina (6.5) conferma l'ottimo momento di forma con un assist.

    Voti Como(4-2-3-1): Butez 5; Van der Brempt 5.5, Ramon 5.5, Kempf 6 (46' Diego Carlos 6), Moreno 5.5; Da Cunha 6.5 (60' Caqueret 6), Perrone 5.5; Vojvoda 5.5 (66' Kuhn 6), Nico Paz 7, Baturina 6.5 (60' Rodriguez 6); Douvikas 5.5. All. Fabregas.

  • PAGELLE MILAN

    Se il Milan porta a casa tre punti di platino, grande parte del merito è di Maignan (7.5) che tiene a galla i suoi prima del sorpasso. L'altro grande protagonista è ovviamente Rabiot: un rigore procurato e doppietta 'scacciapensieri'. Fofana (5.5) si perde Kempf, Leao (6.5) si iscrive al match col tocco sotto delizioso che propizia l'1-2.

    Voti Milan (4-4-2): Maignan 7.5; Gabbia 6, Tomori 6.5, De Winter 6, Bartesaghi 6; Saelemaekers 6.5 (86' Athekame s.v.), Rabiot 8, Modric 6.5 (86' Jashari s.v.), Fofana 5.5 (70' Ricci 6); Nkunku 6.5 (62' Fullkrug 6.5), Leao 6.5 (70' Loftus-Cheek 6). All. Allegri.

  • TABELLINO COMO-MILAN

    Marcatori: 10' Kempf (C), 46' p.t. rig. Nkunku (M), 55', 88' Rabiot (M)

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: Ramon (C)

    Espulsi: -

0