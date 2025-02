Como-Juventus 1-2, pagelle e tabellino: Kolo Muani incanta, Butez disastroso

I bianconeri trovano tre punti fondamentali grazie alla doppietta del suo attaccante francese: al Como non basta una grande partita.

La Juventus supera il Como al Sinigaglia grazie ad un super Randal Kolo Muani e ottiene tre punti importantissimi in ottica quarto posto.

Primo tempo ad altissima intensità quello tra le due squadre: a passare in vantaggio sono i bianconeri con Kolo Muani che - lanciato in profondità da Nico Gonzalez - salta Dossena nell'uno contro uno e calcia fortissimo sotto la traversa, conclusione imprendibile per Butez.

I lariani non ci stanno e trovano il pareggio a pochi secondi dalla fine della prima frazione, con il cross dalla sinistra di Cutrone, autore di un gran recupero palla su Koopmeiners, per il colpo di testa vincente a centro area di Diao.

Nel corso della ripresa i ritmi si abbassano, con entrambi gli allenatori che provano a dare una scossa al match con le sostituzioni. Quando la gara sembra indirizzata a chiudersi con il pareggio, arriva la svolta: intervento in ritardo di Butez su Gatti in area e calcio di rigore per gli ospiti. Sul dischetto si presenta Kolo Muani che, con freddezza, spiazza il portiere avversario, realizzando la doppietta personale, nonché quinta marcatura in sole tre partite in Serie A. In pieno recupero, poi, Dossena colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, facendo tremare ancora una volta la Vecchia Signora e i suoi tifosi.