Como-Inter sarà arbitrata da Davide Massa, al VAR ci sarà Aureliano. Annunciate tutte le designazioni

Como-Inter è probabilmente una delle partite più importanti del'anno. Un derby lombardo da cui dipenderà parte dello Scudetto e della qualificazione alla Champions, con svariate squadre che attenderanno con trepidazione il fischio finale per le proprie valutazioni di classifica. Un match a dir poco delicato dunque, che verrà arbitrato da Davide Massa.

A pochi giorni dallo scontro del Sinigaglia, l'Associazione italiana arbitri ha confermato che Massa, fischietto classe 1981 di Imperia, dirigerà Como-Inter. Al suo fianco ci saranno i guardalinee Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Aureliano. A completare la squadra arbitrale, inoltre, l'AVAR Maggioni.

Massa ha già diretto l'Inter in occasione del successo contro la Cremonese per 2-0, nonchè per l'altro incontro esterno vinto contro la Roma, per 1-0. Nella passata annata il direttore di gara finì nel mirino proprio per un'altra sfida con i giallorossi, soprattutto per la gestione della partita in termini di cartelllini e in particolare per un mancato rosso a Cristante.

Il bilancio totale di Massa con Como e Inter parla di cinque partite con i primi (due vittorie, un pareggio e una sconfitta) e di ben trentadue con i secondi (ventidue successi, cinque pari e cinque k.o).

Relativamente al Como, Massa ha diretto i lariani nella partita vinta contro la Roma per 2-1 lo scorso 15 marzo.