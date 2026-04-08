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US Cremonese v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Como-Inter sarà arbitrata da Davide Massa, al VAR ci sarà Aureliano. Annunciate tutte le designazioni

Serie A
Como vs Inter
Atalanta vs Juventus
Como
Inter
Atalanta
Juventus

Maresca per la partita tra Atalanta e Juventus, mentre l'altro big match sarà diretto da Massa. Parma-Napoli assegnata a Di Bello.

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Como-Inter è probabilmente una delle partite più importanti del'anno. Un derby lombardo da cui dipenderà parte dello Scudetto e della qualificazione alla Champions, con svariate squadre che attenderanno con trepidazione il fischio finale per le proprie valutazioni di classifica. Un match a dir poco delicato dunque, che verrà arbitrato da Davide Massa.

A pochi giorni dallo scontro del Sinigaglia, l'Associazione italiana arbitri ha confermato che Massa, fischietto classe 1981 di Imperia, dirigerà Como-Inter. Al suo fianco ci saranno i guardalinee Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Aureliano. A completare la squadra arbitrale, inoltre, l'AVAR Maggioni.

Massa ha già diretto l'Inter in occasione del successo contro la Cremonese per 2-0, nonchè per l'altro incontro esterno vinto contro la Roma, per 1-0. Nella passata annata il direttore di gara finì nel mirino proprio per un'altra sfida con i giallorossi, soprattutto per la gestione della partita in termini di cartelllini e in particolare per un mancato rosso a Cristante.

Il bilancio totale di Massa con Como e Inter parla di cinque partite con i primi (due vittorie, un pareggio e una sconfitta) e di ben trentadue con i secondi (ventidue successi, cinque pari e cinque k.o).

Relativamente al Como, Massa ha diretto i lariani nella partita vinta contro la Roma per 2-1 lo scorso 15 marzo.

  • TUTTI SU COMO-INTER

    Il risultato di Como-Inter è fondamentale in questa ultimissima parte di stagione, visto che entrambe risultano essere le squadre 'da superare'.

    L'Inter ha sette punti sul Napoli, nuova seconda in classifica dopo aver battuto il Milan nello scontro diretto, mentre il Como ha dietro di sè Juventus, Roma e Atalanta, pronte ad avvicinare il quarto posto o a farlo proprio già nel 32esimo turno.

    La tensione è massima, ma la speranza è che Como-Inter possa essere superata senza polemiche e negatività diffusa.

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  • LE ALTRE DESIGNAZIONI

    Roma-Pisa, arbitra Feliciani

    Cagliari-Cremonese, arbitra Doveri

    Torino-Verona, arbitra Bonacina

    Milan-Udinese, arbitra Marchetti

    Atalanta-Juentus, arbitra Maresca

    Genoa-Sassuolo, arbitra Rapuano

    Parma-Napoli, arbitra Di Bello

    Bologna-Lecce, arbitra Colombo

    Fiorentina-Lazio, arbitra Fabbri

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