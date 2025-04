Como-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Como-Genoa si sfidano nella 34ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Tre punti per chiudere quasi definitivamente un discorso salvezza che ormai non sembra più essere in dubbio per nessuna della due squadre, entrambe a quota 39 punti in classifica, ben 14 in più rispetto al Venezia terzultimo.

Il Como di Fabregas è reduce da ben tre vittorie consecutive in campionato: una striscia positiva da provare ad allungare ancora davanti ai propri tifosi.

Un solo punto invece per il Genoa nelle ultime due giornate: dopo lo 0-0 contro il Verona, i rossoblù hanno perso contro la Lazio per 2-0 a Ferraris nel turno precedente.

Tutte le info su Como-Genoa: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.