Como-Cagliari dove vederla: Sportitalia, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Amichevole dal sapore di Serie A tra il Como di Fabregas e il Cagliari di Nicola: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

In attesa del match della seconda giornata che metterà in palio tre punti veri, Como e Cagliari si affrontano in un'amichevole dal fortissimo sapore di Serie A.

I lombardi di Fabregas stanno facendo la voce grossa sul mercato: ai dettagli l'ingaggio dello svincolato Varane, pronto ad approdare in riva al Lago dopo le esperienze con le maglie di Real Madrid e Manchester United. Sul campo, i lariani si sono arresi di misura al Wolverhampton (1-0) e hanno poi battuto con la stessa modalità (2-1) il Las Palmas: decisive le reti di Cutrone e Strefezza.

Seconda uscita per i sardi di Nicola, che nella prima sgambata hanno regolato la squadra Primavera con un secco 3-0: a segno Azzi, Viola e Deiola.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Como-Cagliari: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.