Como-Cagliari dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Formazioni, canale tv e dove vedere in tv Como-Cagliari, match valido per la 36ª giornata di Serie A.

Obiettivo decimo posto da una parte, salvezza da ipotecare dall'altra.

Como e Cagliari, in uno degli anticipi della trentaseiesima giornata di Serie A, si sfidano per concludere nel miglior modo possibile stagioni per i lariani rivelatasi super e per i sardi - a meno di cataclismi - in procinto di far rima con missione compiuta.

Piccoli e soci vantano un buon margine sulla zona retrocessione e, vincendo in riva al Lago, metterebbero in cassaforte una permanenza in categoria che i ragazzi di Fabregas si sono invece presi con una seconda metà del campionato da applausi.

Tutto su Como-Cagliari: diretta tv, streaming e formazioni della partita.