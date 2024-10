Come vedere Young Boys-Inter su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Young Boys vs Inter

Young Boys-Inter è un'esclusiva di Amazon Prime Video: come vedere gratis la partita dei nerazzurri in Champions League.

Si torna in campo per il terzo turno di Champions League, con l'Inter impegnata in trasferta sul campo dello Young Boys.

CANALE 5, SKY O AMAZON PRIME VIDEO: DOVE VEDERE YOUNG BOYS-INTER IN TV E STREAMING

I nerazzurri hanno pareggiato in casa del Manchester City alla prima, poi hanno travolto la Stella Rossa a 'San Siro'.

Due sconfitte su due con otto goal subiti e zero segnati per gli svizzeri, che hanno perso 0-3 contro l'Aston Villa e 5-0 a Barcellona.

Ma dove sarà possibile seguire Young Boys-Inter? E come si potrà vedere gratis?