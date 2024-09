Come vedere la UEFA Europa League su NOW: quali e quante partite vengono trasmesse e quanto costa

Da quest'anno l'Europa League e le grandi sfide di Roma e Lazio sono visibili in streaming solo su NOW: come abbonarsi.

Roma e Lazio a caccia della UEFA Europa League. Ci sono anche la formazione di Ivan Juric - appena subentrato a Daniele De Rossi - e quella di Marco Baroni nel lotto delle 36 partecipanti alla prima edizione della competizione a girone unico: una stagione storica che da quest'anno si potrà vivere in diretta e in esclusiva streaming su NOW.

La Roma aprirà il proprio percorso contro i baschi dell'Athletic Bilbao, per poi sfidare in sequenza l'Elfsborg, la Dinamo Kiev, l'Union St. Gilloise, il Tottenham, il Braga, l'AZ e l'Eintracht Francoforte; la Lazio se la vedrà invece con Dinamo Kiev, Nizza, Twente, Porto, Ludogorets, Ajax, Real Sociedad e Braga.

Per entrambe, così come per tutte le squadre qualificate al girone unico della nuova Europa League, l'obiettivo principale sarà quello di entrare tra le prime 8, in modo da qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni classificate dalla nona alla ventiquattresima posizione, invece, si sfideranno tra loro in uno spareggio per determinare le altre 8 qualificate agli ottavi. Arrivando dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto, infine, si verrà eliminati da tutte le competizioni.

Emozioni che a partire da questa stagione si potranno vivere in diretta e in esclusiva streaming su NOW, che all'interno della propria offerta comprende anche la visione delle partite della UEFA Europa League 2024/2025: ecco dunque tutte le informazioni utili per abbonarsi e seguire in diretta streaming le partite europee di Roma, Lazio e di tutte le altre squadre partecipanti, grazie anche a Diretta Gol.