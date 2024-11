Come vedere Tottenham-Roma su NOW: quanto costa e come abbonarsi

I giallorossi devono rialzarsi dopo un inizio di girone altalenante: la gara contro il Tottenham è in esclusiva streaming su NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Una sola vittoria, due pareggi e una sconfitta: così come quello in campionato, anche il percorso nel girone unico della UEFA Europa League è iniziato in maniera decisamente altalenante per la Roma, che nella quinta giornata, di nuovo sotto la guida di Claudio Ranieri, affronta in casa del Tottenham una sfida complicatissima ma allo stesso tempo molto affascinante.

Gli Spurs di Ange Postecoglou, dove militano due italiani come Guglielmo Vicario e Destiny Udogie, si sono a loro volta resi protagonisti di un avvio di stagione tra luci e ombre sia in Premier League che in Europa League. Competizione, quest'ultima, in cui nelle prime quattro giornate hanno collezionato tre vittorie iniziali di fila contro Qarabag, Ferencvaros e AZ, perdendo poi per 3-2 in casa del Galatasaray di Victor Osimhen.

La sfida tra il Tottenham e la Roma sarà visibile solo su NOW, che per il triennio 2024/2027 detiene in esclusiva streaming i diritti di tutte partite della UEFA Europa League anche grazie a Diretta Gol. Tutte le partite che la formazione giallorossa disputerà nella competizione saranno di conseguenza visibili in esclusiva streaming proprio su NOW.

Come fare dunque a vedere Tottenham-Roma su NOW? Quanto costa l'abbonamento? Ecco tutte le informazioni utili per poter seguire la partita tra gli inglesi e i giallorossi.