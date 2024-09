Come vedere Shakhtar Donetsk-Atalanta e Liverpool-Bologna in streaming solo su NOW: quanto costa e come abbonarsi

Atalanta e Bologna tornano in campo per la seconda giornata della UEFA Champions League: come vedere le due partite in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Imbattute all'esordio, con un doppio 0-0 contro Arsenal e Shakhtar Donetsk, l'Atalanta e il Bologna tornano in campo, entrambe in trasferta, per la seconda giornata del primo girone unico della storia della UEFA Champions League: i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sfideranno proprio lo Shakhtar, mentre ad attendere i rossoblù di Vincenzo Italiano è una sfida da mille e una notte contro il Liverpool.

Sia l'Atalanta che il Bologna cercano dunque il primo successo del rispettivo percorso nella fase a gironi. La Dea poggia le proprie speranze anche sul precedente del 2019/2020, in cui superò in trasferta per 3-0 lo Shakhtar conquistando l'accesso agli ottavi di finale di Champions League; i felsinei cercano invece ispirazione proprio nell'impresa nerazzurra della scorsa edizione di Europa League, ovvero il 3-0 di Anfield con cui Scamacca e compagni ipotecarono il passaggio alle semifinali.

Sia Shakhtar Donetsk-Atalanta che Liverpool-Bologna, in programma mercoledì 2 ottobre 2024, saranno visibili in diretta e in esclusiva streaming su NOW, dove per il triennio 2024/2027 si potranno vedere 185 partite su 203 a stagione di UEFA Champions League in esclusiva streaming. Ecco dunque tutte le informazioni utili per iscriversi al servizio e il costo dei vari piani di abbonamento.