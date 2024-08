Come vedere la Serie A su NOW: quali e quante partite vengono trasmesse e quanto costa

La Serie A Enilive 2024/2025 è visibile anche in streaming su NOW: quante partite si possono vedere ogni giornata, come abbonarsi, il costo.

Da adesso si fa nuovamente sul serio: lasciate alle spalle le amichevoli di preparazione, torna la Serie A Enilive, con le 20 squadre del massimo campionato italiano pronte a darsi battaglia nella lotta Scudetto, in quella per accedere alla Champions League e alle altre coppe europee e infine in quella per evitare la retrocessione.

Emozioni che si potranno vivere e gustare anche su NOW, che anche quest'anno fornirà agli appassionati un'opzione per assistere alle grandi sfide tra le più importanti squadre italiane. Dall'Inter alla Juventus, passando per il Milan, il Napoli, la Roma e non solo: la prossima stagione, come sempre, promette scintille.

Ma come si potrà assistere alla Serie A 2024/2025 su NOW? Quante partite vengono trasmesse a giornata e in tutto l'arco della stagione? Quanto costa l'abbonamento e quale pacchetto si deve acquistare per vederle? Di seguito tutte le informazioni utili.