Come vedere Napoli-Roma su NOW: quanto costa e come abbonarsi

Altro big match per il Napoli, che al Maradona ospita una Roma in piena crisi: come vedere la partita in diretta streaming su NOW.

Dopo il Milan, l'Atalanta e l'Inter, il Napoli di Antonio Conte ospita la Roma e si ritrova a giocare il quarto big match consecutivo in un avvio di campionato che lo ha visto grande protagonista. È questa una delle sue sfide più interessanti della tredicesima giornata di Serie A, al rientro dalla sosta per gli impegni delle nazionali.

Se il Napoli ha portato a casa 4 punti su 9 dal trittico terribile contro i rossoneri e le due nerazzurre, la Roma sta vivendo il momento più turbolento di un inizio di stagione pieno di problemi: il club giallorosso ha cambiato nuovamente allenatore, esonerando Ivan Juric dopo il ko contro il Bologna così come aveva fatto a settembre con Daniele De Rossi, e affidandosi al cavallo di ritorno Claudio Ranieri.

La grande sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma, che lo scorso anno è finita 2-2, sarà visibile in streaming su NOW, che detiene i diritti streaming di tre partite a giornata della Serie A Enilive: complessivamente sono 114 ogni stagione le partite trasmesse per il triennio 2024/2027. Su NOW sono visibili 30 delle migliori 76 partite del torneo: tifosi e appassionati si sono già potuti gustare grandi incontri come il Derby d'Italia tra Inter e Juventus della nona giornata, ma anche Juventus-Torino della dodicesima, così come potranno assistere a Milan-Inter della ventitreesima.

Ma come si fa per vedere Napoli-Roma in streaming su NOW? Come ci si abbona? E quanto costa? Tutte le informazioni utili verso il big match del Maradona.