La partita del 10° turno tra Milan e Napoli si può guardare in diretta tv e streaming in chiaro: come fare per vederla gratis martedì 29 ottobre.

Dopo quasi trent'anni, precisamente dal 1996, la Serie A sarà gratis. Non per tutti e non in ogni giornata, ma bensì per una parte di pubblico. E in particolare per il big match tra Milan e Napoli di oggi martedì 29 ottobre.

Dazn, infatti, ha comunicato che i non abbonati, per un totale di due milioni, potranno guardare Milan-Napoli del decimo turno in chiaro.

Solamente i più veloci, o i più fortunati i caso di ingresso di tutti i fans allo stesso momento, avranno però la possibilità di vedere la sfida del 29 ottobre senza pagare nulla.