Come vedere Milan-Liverpool su NOW: quanto costa e come abbonarsi

Subito un big match per il Milan, che inizia il proprio cammino in Champions League contro il Liverpool: come vedere la gara in streaming solo su NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Subito il Liverpool di Luis Diaz, Momo Salah e Federico Chiesa. Subito una sfida da mille e una notte in diretta streaming solo su NOW. Il primo avversario del Milan nel girone unico della nuova UEFA Champions League riporta alla mente ricordi dolci e meno dolci, comprese le finali del 2005 e del 2007, la prima incredibilmente persa dai rossoneri a Istanbul e la seconda vinta ad Atene. Abbonati a NOW Scopri le migliori offerte Milan e Liverpool si sono affrontate per l'ultima volta nella fase a gironi dell'edizione 2021/2022 della Champions League: in quell'occasione la squadra allora allenata da Stefano Pioli è stata battuta sia all'andata che al ritorno dagli inglesi (3-2 e 2-1), chiudendo all'ultimo posto il raggruppamento e venendo eliminata. A San Siro, dunque, gli uomini di Paulo Fonseca si ritrovano tra le mani l'occasione giusta per una gustosa rivincita. La super sfida tra Milan e Liverpool, classico esempio di come nella nuova Champions League i top match siano possibili già alla prima giornata, apre il percorso di Leão e compagni nel girone: gli avversari successivi dei rossoneri saranno, nell'ordine, il Bayer Leverkusen, il Bruges, il Real Madrid, lo Slovan Bratislava, la Stella Rossa, il Girona e la Dinamo Zagabria. Milan-Liverpool, come accennato, sarà visibile anche su NOW, che detiene in esclusiva streaming i diritti di 185 partite su 203 dell'edizione 2024/2025 della UEFA Champions League, dal raggruppamento unico alla finale passando per gli altri turni della fase a eliminazione diretta: ecco come vedere l'esordio della squadra di Fonseca nella prima edizione a girone unico della competizione. L'articolo prosegue qui sotto