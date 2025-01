Come vedere Milan-Girona su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

AC Milan vs Girona

Milan-Girona sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video: come vedere gratis la partita di Champions League dei rossoneri.

Penultima giornata della fase a campionato di Champions League, con i vari verdetti che vanno via via delineandosi in vista dell'ultimo round.

Il Milan, reduce da quattro vittorie consecutive nella competizione regina, è a caccia della qualificazione diretta agli ottavi di finale: un nuovo successo contro il Girona lancerebbe ulteriormente i rossoneri verso la conquista dell'obiettivo.

Match sulla carta agevole, al cospetto di una squadra dal destino ormai segnato: solo tre i punti raccolti dai catalani, frutto della vittoria ottenuta alla seconda giornata sullo Slovan Bratislava.

Ma dove sarà possibile seguire Milan-Girona? E come si potrà vedere gratis?