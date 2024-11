Come vedere Lille-Juventus su NOW: quanto costa e come abbonarsi

Bianconeri a caccia di riscatto in Champions League dopo il ko con lo Stoccarda: match visibile in esclusiva streaming su NOW.

Obiettivo ripartenza. La Juventus vola a Lille in occasione della quarta giornata del girone unico della nuova UEFA Champions League con una missione: riscattare la bruciante sconfitta interna contro lo Stoccarda, a sua volta arrivata dopo le prime due vittorie contro il PSV Eindhoven e il Lipsia.

Attenzione ai francesi di Bruno Genesio, ex allenatore del Lione, che si stanno proponendo come una delle sorprese della competizione: dopo aver perso per 2-0 all'esordio in casa dei portoghesi dello Sporting, il Lille – quarto nell'ultima Ligue 1 sotto la guida di Paulo Fonseca – è stato capace di superare a sorpresa sia il Real Madrid che l'Atletico Madrid, imponendosi per 1-0 contro la squadra di Carlo Ancelotti e per 3-1 contro quella di Diego Simeone.

La partita tra il Lille e la Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva streaming su NOW, che ogni stagione e per il triennio 2024/2027 trasmette in esclusiva streaming 185 partite su 203 della UEFA Champions League. Sempre su NOW, i tifosi bianconeri e gli appassionati di grande calcio si sono già potuti godere in diretta streaming tante altre partite della formazione di Thiago Motta in Serie A e in Champions League, tra cui lo spettacolare Derby d'Italia contro l'Inter del 27 ottobre, finito 4-4.

Come si potrà seguire, dunque, Lille-Juventus in diretta e in esclusiva streaming su NOW? Di seguito tutte le informazioni su come abbonarsi, sui piani di abbonamento disponibili e sui costi.