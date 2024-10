Come vedere Juventus-Stoccarda su NOW: quanto costa e come abbonarsi

Dopo due vittorie in due partite, i bianconeri cercano il tris contro i tedeschi: gara visibile in esclusiva streaming su NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'avvio è stato il migliore possibile, ma ora la Juventus non vuole fermarsi: dopo aver superato il PSV Eindhoven e il Lipsia nelle prime due giornate, la squadra di Thiago Motta ospita un'altra formazione tedesca, ovvero lo Stoccarda, con l'obiettivo di centrare il terzo successo e mantenersi in vetta a punteggio pieno nel girone unico della nuova UEFA Champions League.

Lo Stoccarda ha chiuso la scorsa Bundesliga al secondo posto, dietro al Bayer Leverkusen campione da imbattuto ma davanti alla corazzata Bayern Monaco e al Borussia Dortmund. La formazione di Sebastian Hoeness (figlio di Dieter e nipote di Uli) non ha però iniziato con il piede giusto l'avventura in Champions League, competizione che è tornata a disputare dopo 14 anni: all'esordio ha perso per 3-1 in casa del Real Madrid, quindi si è fatta fermare dallo Sparta Praga alla seconda giornata.

Juventus-Stoccarda sarà visibile in diretta e in esclusiva streaming su NOW, che ogni stagione e fino al 2027 trasmette in esclusiva streaming 185 partite su 203 della UEFA Champions League. E sempre a proposito della formazione bianconera, su NOW saranno visibili altre partite di altissimo livello sia in campionato che in Champions, a partire dal Derby d'Italia contro l'Inter in programma all'Allianz Stadium qualche giorno più tardi, domenica 27 ottobre.

Ecco dunque tutte le informazioni utili su come abbonarsi a NOW, sui piani di abbonamento tra cui scegliere e sui costi, in modo da poter seguire in diretta streaming la gara tra Juventus e Stoccarda.