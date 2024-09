Come vedere Juventus-PSV su NOW: quanto costa e come abbonarsi

Il percorso della Juventus nel girone di Champions League inizia contro il PSV. La gara sarà visibile in diretta streaming solo su NOW: ecco come.

La missione europea della Juventus inizia contro il PSV Eindhoven. Saranno gli olandesi, una delle magnifiche 36 qualificate al primo girone unico della storia della UEFA Champions League, i primi avversari della formazione di Thiago Motta nel percorso verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Abbonati a NOW Scopri le migliori offerte La rinnovatissima Juventus, che in patria vuole contendere lo Scudetto all'Inter, torna a giocare la Champions League dopo l'esclusione della scorsa stagione determinata dall'UEFA. Dopo il PSV, che nella scorsa stagione ha conquistato l'Eredivisie, Vlahovic e compagni affronteranno in sequenza il Lipsia, lo Stoccarda, il Lilla, l'Aston Villa, il Manchester City, il Bruges e il Benfica. Juventus-PSV sarà visibile in esclusiva streaming su NOW, che in questa stagione trasmetterà in diretta e in esclusiva streaming 185 partite su 203 della nuova UEFA Champions League: di seguito tutte le informazioni su come assistere alla gara. L'articolo prosegue qui sotto