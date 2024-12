Come vedere Juventus-Fiorentina in streaming su NOW: quanto costa e come abbonarsi

Sfida d'alta classifica all'Allianz Stadium: i bianconeri ospitano i viola. Come vedere la partita in diretta streaming su NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

All'Allianz Stadium va in scena uno dei due big match di fine anno, assieme a quello tra Milan e Roma: la Juventus ospita la Fiorentina in una delle partite della diciottesima giornata di Serie A, ovvero il turno che chiuderà il 2024.

La Juventus di Thiago Motta ha vissuto un avvio di campionato a luci alterne, caratterizzato da una serie impressionante di pareggi, ma è reduce dal colpo di Monza. La Fiorentina di Raffaele Palladino, che da calciatore ha vestito anche la maglia bianconera, è stata invece una delle belle sorprese del torneo fino a questo momento ma nell'ultima giornata si è fatta sorprendere in casa dall'Udinese. Entrambe, allo stato attuale delle cose, hanno come obiettivo un ingresso nella prossima Champions League.

La sfida di Torino sarà visibile in diretta streaming su NOW, che detiene i diritti streaming di tre partite a giornata della Serie A Enilive e di 114 gare complessive per il triennio 2024/2027. Juventus-Fiorentina è solo uno dei tanti big match proposti in questa stagione da NOW: a ottobre gli appassionati hanno potuto assistere allo spettacolare 4-4 del Derby d'Italia tra Inter e Juventus, mentre alla ventitreesima giornata sarà il turno del derby Milan-Inter.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco dunque tutte le informazioni utili per seguire Juventus-Fiorentina in diretta streaming su NOW: come ci si abbona e quanto costa.