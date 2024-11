Come vedere Inter-Lipsia su NOW: quanto costa e come abbonarsi

I nerazzurri vogliono iniziare a ipotecare la qualificazione agli ottavi: la gara contro i tedeschi sarà visibile in esclusiva streaming su NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Tre vittorie, un pareggio, zero goal al passivo: l'avventura dell'Inter nel primo girone unico della storia della UEFA Champions League è cominciata nel migliore dei modi. E ora i nerazzurri, con la fase campionato arrivata al giro di boa, vogliono iniziare a ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale.

Il quinto avversario dell'Inter è il Lipsia, che arriva a Milano in una situazione terribile di classifica: fino a questo momento i tedeschi hanno perso tutte le partite giocate, quattro su quattro. Alla seconda giornata la squadra di Marco Rose è stata battuta anche dalla Juventus, capace di imporsi per 3-2 in rimonta alla Red Bull Arena nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Di Gregorio.

La sfida tra l'Inter e il Lipsia sarà visibile in diretta e in esclusiva streaming su NOW, che per il triennio 2024/2027 trasmette in esclusiva streaming 185 partite su 203 a stagione della UEFA Champions League. NOW ha già trasmesso altre grandi sfide stagionali della squadra di Simone Inzaghi e altre ancora ne trasmetterà, sia in Serie A che in Champions League, a partire da Fiorentina-Inter del 1° dicembre.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco dunque tutte le informazioni per poter seguire Inter-Lipsia in diretta e in esclusiva streaming su NOW: come fare per abbonarsi, quale piano di abbonamento scegliere, quanto costa.