Come vedere Inter-Juventus su NOW: quanto costa e come abbonarsi

Inter e Juventus si sfidano in un Derby d'Italia infuocato: come vedere il big match del Meazza in streaming su NOW.

La Serie A si ferma per Inter-Juventus. Il Derby d'Italia tra la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi e quella bianconera di Thiago Motta è il piatto forte della nona giornata della Serie A Enilive: un big match infuocato, una sfida dal sapore di Scudetto, una rivalità che si riverbera all'interno e all'esterno del terreno di gioco.

È una supersfida che mette di fronte due delle principali candidate alla conquista del titolo: l'Inter ha vinto lo scorso anno lo Scudetto della seconda stella e non è intenzionata ad abdicare tanto facilmente, mentre la rinnovatissima Juventus ha ritrovato concrete ambizioni di primo posto dopo un sontuoso mercato estivo.

Il Derby d'Italia tra Inter e Juventus sarà visibile in streaming su NOW, che detiene i diritti streaming di tre partite a giornata della Serie A Enilive: in totale sono 114 le sfide trasmesse a stagione per il triennio 2024/2027. NOW trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo, tra cui anche Juventus-Torino della dodicesima giornata e Milan-Inter della ventitreesima, suddivise in tre serate di calcio italiano, ovvero la partita delle 20.45 del sabato, delle 18 della domenica e delle 20.45 del lunedì.

Ecco dunque come vedere la grande sfida tra l'Inter e la Juventus in diretta streaming su NOW: tutte le informazioni su come abbonarsi e il costo.