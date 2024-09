Come vedere Bayer Leverkusen-Milan e Inter-Stella Rossa in streaming solo su NOW: quanto costa e come abbonarsi

Le partite della seconda giornata della UEFA Champions League di Milan e Inter sono visibili in diretta streaming solo su NOW: tutte le info.

Milan bisognoso di riscatto, Inter a caccia di conferme europee. Le due milanesi tornano in campo per la seconda giornata del girone unico della nuova UEFA Champions League, rispettivamente in trasferta e in casa: la squadra di Paulo Fonseca vola in Germania per affrontare il Bayer Leverkusen, che nella scorsa stagione ha conquistato da imbattuto la Bundesliga, mentre quella di Simone Inzaghi ospita la Stella Rossa a San Siro.

Milan e Inter si avvicinano al doppio impegno europeo con due missioni diverse: i rossoneri vogliono dimenticare la brutta sconfitta interna rimediata all'esordio contro il Liverpool, mentre i nerazzurri hanno tutta l'intenzione di dar continuità al bel pareggio di Manchester contro il City, una delle favorite al successo finale, provando così a conquistare la prima vittoria nella competizione.

Sia Bayer Leverkusen-Milan che Inter-Stella Rossa, in programma martedì 1° ottobre 2024, saranno visibili in diretta streaming solo su NOW, che per il triennio 2024/2027 detiene i diritti in esclusiva streaming di 185 partite su 203 della UEFA Champions League, dalla fase a gironi alla finalissima di Monaco di Baviera: di seguito tutte le informazioni su come abbonarsi e sul costo.