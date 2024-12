Come vedere Atalanta-Real Madrid in streaming solo su NOW: quanto costa e come abbonarsi

La Dea, ancora imbattuta, ospita la squadra di Ancelotti nella sesta giornata di Champions League: come vedere la partita in streaming solo su NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il sogno del passaggio diretto agli ottavi di finale della UEFA Champions League si avvicina sempre più. E ora l'Atalanta vuole il colpo grosso: la squadra di Gian Piero Gasperini ospita il Real Madrid nella sesta giornata con l'obiettivo di piazzare un ulteriore mattoncino nella costruzione di una qualificazione alla portata.

L'Atalanta fino a questo momento non ha perso neppure una partita e ha incassato solamente una rete al passivo: la Dea ha vinto contro Shakhtar, Stoccarda e Young Boys, in tutti e tre i casi in trasferta, e ha pareggiato per 0-0 in casa contro l'Arsenal all'esordio e poi contro il Celtic.

Se la Dea ha 11 punti in classifica, sono solo 6 quelli collezionati dal Real Madrid. La formazione di Carlo Ancelotti, abbastanza incredibilmente, sta faticando come non mai in questo girone: fin qui ha vinto appena due partite e ne ha perse addirittura tre, tra cui l'ultima contro il Liverpool, dopo essere già stata battuta al Bernabeu dal Milan. In questo momento sta rischiando addirittura di non far parte neppure delle prime 24.

L'articolo prosegue qui sotto

Atalanta-Real Madrid sarà visibile in diretta e in esclusiva streaming su NOW. Di seguito tutte le informazioni utili su come abbonarsi e vedere la partita, oltre al costo della sottoscrizione.