Come vedere Aston Villa-Juventus su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Aston Villa vs Juventus

La partita Aston Villa-Juventus è un'esclusiva di Amazon Prime Video: come vedere gratis la sfida dei bianconeri in Champions League.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Continua la fase campionato della nuova Champions League che regala subito la possibilità di vedere grandi big-match.

Uno di questi vedrà come protagonista la Juventus, impegnata in casa dell'Aston Villa, a Birmingham, per la quinta giornata.

L'articolo prosegue qui sotto

I bianconeri hanno raccolto finora 7 punti e hanno conquistato un punto nelle ultime due dopo l’ottima partenza con due successi di fila.

Due punti in più per l’Aston Villa, che dopo tre vittorie di fila è incappata nella sconfitta di misura in casa del Bruges.

Ma dove sarà possibile seguire Aston Villa-Juventus? E come si potrà vedere gratis?