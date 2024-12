Come sta Walukewicz dopo il malore in Torino-Bologna: le ultime sul suo recupero contro l'Udinese

Il difensore polacco è stato trasportato fuori dal campo in barella e portato in ospedale, venendo comunque subito dimesso: le sue condizioni.

Con il crollo a terra di Edoardo Bove ancora fresco nella mente e negli occhi, sabato un po' tutti si sono spaventati nel vedere Sebastian Walukiewicz accasciarsi a terra. Almeno in questo caso, però, non ci sono state grosse conseguenze.

Il difensore polacco, arrivato al Torino dall'Empoli durante la finestra di mercato dell'estate 2023, è stato portato fuori in barella nel primo tempo della gara contro il Bologna a causa di problemi respiratori: per la precisione, un broncospasmo da sforzo. Nulla di particolarmente serio, come già accennato, tanto che la gara è regolarmente proseguita fino al 90', con i felsinei che si sono imposti per 2-0.

Ma come sta oggi Walukiewicz? Potrà tornare in campo nella prossima partita di campionato, che vedrà il Torino impegnato sul campo dell'Udinese?