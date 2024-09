L'attaccante argentino, sostituito con il Verona per infortunio, è a lavoro per tornare a disposizione in vista della gara con la Viola.

La Lazio prepara il prossimo match di campionato, che andrà in scena domenica 22 settembre all'Artemio Franchi di Firenze, proprio in casa della Fiorentina. I biancocelesti devono fare i conti con l'infortunio rimediato da Valentin Castellanos nel corso dell'ultima sfida contro il Verona. L'attaccante argentino è a lavoro per recuperare totalmente dal problema fisico, ma potrebbe non essere rischiato contro la Viola. L'articolo prosegue qui sotto