Come sono andati i nuovi acquisti della Juventus a Empoli: Douglas Luiz delude, Koopmeiners vicino al goal

Nello 0-0 tra Empoli e Juventus, Thiago Motta ha mandato in campo quasi tutti i nuovi arrivi dal mercato: in molti però hanno deluso le attese.

L’attesa era tanta, perché dopo l’entusiasmo per i loro arrivi durante il mercato estivo, in molti si attendevano una pronta risposta sul campo.

Che però, almeno a guardare quanto si è visto al Castellani non c’è stata, o comunque solo in parte e non da tutti i nuovi scesi in campo, dall’inizio o a gara in corso.

Kalulu, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Thuram: che risposte hanno dato i nuovi acquisti della Juventus nello 0-0 del Castellani contro l’Empoli nella quarta giornata di Serie A?