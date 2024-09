Come si chiama il Milan su FC 25? Svelato il nome dei rossoneri, dell'Inter, della Lazio e dell'Atalanta

Milano FC, Latium, Bergamo FC, Lombardia FC: i nomi delle squadre italiane su FC 25, dal Milan all'Atalanta, passando per Inter e Lazio.

Come ogni annata videoludica, EA Sports e Konami si spartiscono i diritti delle squadre calcistiche. C'è chi punta su Real Madrid, Barcellona e Juventus e chi su Milan, Inter e il resto delle big continentali. Su FC 25, ad esempio, rossoneri e nerazzurri presentano un nome diverso in virtù dei diritti finiti nelle mani di Komani per Efootball, l'ex PES.

In questo modo, nè Inter nè Milan, così come Atalanta e Lazio sempre in termini di Serie A, non possono avere il proprio nome, nè il logo originale.

Diverso invece il discorso relativo ai nomi dei giocatori, che risultano essere quelli originali per l'accordo con la Fifpro, la federazione internazionale dei calciatori professionisti. Insomma, Lautaro e Morata saranno Lautaro e Morata: nessun cognome fittizio.