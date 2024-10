Come il Barcellona è tornato il Barcellona: otto goal tra Bayern Monaco e Real Madrid, il ruolo di Flick

I blaugrana sono tornati dominatori in Spagna e incantano l'Europa, tutti i segreti del nuovo corso di Flick: tanti giovani e idee chiare.

Quattro goal segnati al Bayern Monaco mercoledì, altri quattro rifilati al Real Madrid in casa sua tre giorni dopo. Sì, ora possiamo dirlo, il Barcellona (quello vero) è tornato.

In realtà rispetto al recente, deludente, passato in campo è cambiato poco. Anzi pochissimo. Anche perché le finanze del club, a differenza di quelle del Real Madrid, non permettono follie.

La vera novità riguarda quindi la gestione dalla panchina, dove un po' a sorpresa qualche mese fa è arrivato Hansi Flick per sostituire l'ex bandiera Xavi.