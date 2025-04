Altra gara senza goal per Cole Palmer, incapace di rompere il digiuno nel successo di misura del Chelsea ai danni dell'Everton.

Successo fondamentale per il Chelsea, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League: contro l'Everton è bastato Jackson per avere la meglio in un pomeriggio non semplice.

Ancora male, invece, Cole Palmer, la cui astinenza realizzativa è ormai un caso a 'Stamford Bridge': davvero incredibile per un giocatore famoso per la sua grande prolificità offensiva.

Altra insufficienza in pagella che sembra aver fatto esaurire la pazienza ai tifosi dei 'Blues'.