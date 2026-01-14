Come giocherà la Roma con Malen e Robinio Vaz, chi sarà titolare e cosa cambia con Dybala, Ferguson e Dovbyk

Ha buone possibilità di ritagliarsi spazio anche Vaz, per il quale la Roma ha deciso di sborsare una cifra non indifferente per strapparlo al Marsiglia: 25 milioni di euro, bonus compresi.

La differenza con Malen è però chiara: se l'olandese ha quasi 27 anni (li compirà il 19 gennaio), il giovanissimo francese è un classe 2007 e fino a un anno fa non aveva mai giocato nella prima squadra dell'OM. Insomma, servirà tempo e pazienza perché possa conquistarsi il posto.

Però qui siamo di fronte a un talento molto interessante, come testimoniano la stima di De Zerbi e il rendimento nella prima parte della stagione: 4 reti in 14 presenze in Ligue 1, delle quali appena 3 da titolare. Anche lui potrà rappresentare un'opzione di rilievo per Gasperini. Ma il colpo è da considerarsi più per il futuro che per l'immediato presente.