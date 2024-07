Come giocherà il Napoli con Rafa Marin e Spinazzola: cambia la difesa, nuovo ruolo per Olivera

I due nuovi arrivi possono trovare spazio nel nuovo undici titolare di Conte, che potrebbe proporre anche a Napoli la difesa a tre.

Il Napoli batte i primi due colpi. Rafa Marin e Leonardo Spinazzola sono i due rinforzi messi a disposizione di Antonio Conte dalla società azzurra, in attesa di Buongiorno e in attesa pure che si risolvano i casi legati a Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen.

Lo spagnolo è un difensore centrale e arriva dal Real Madrid, che si è riservato un diritto di riacquisto (ma nel 2023/2024 ha militato nell'Alaves); l'italiano lo conosciamo meglio, naturalmente, sia per l'avventura con la maglia della Roma - che ha appena lasciato per fine contratto - che per il percorso con quella dell'Italia agli Europei di tre anni fa.

In attesa di capire se effettivamente faranno parte del nuovo undici titolare di Conte, ecco dunque come potrebbe cambiare il Napoli con l'innesto dei due nuovi arrivi.