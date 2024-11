Come giocherà la Roma con Ranieri: modulo, formazione, titolari e uomini chiave

La Roma ha deciso: ripartirà da Ranieri. Ecco come giocherà e su quali uomini punterà il nuovo tecnico giallorosso scelto dai Friedkin.

La Roma ha rotto finalmente gli indugi dopo l'esonero di Ivan Juric: i giallorossi, con la ferma intenzione di raddrizzare una stagione sin qui negativa, hanno deciso di ripartire, ancora una volta, dall'esperienza di Claudio Ranieri.

Ranieri, dal canto suo, ha già allenato la formazione capitolina dal settembre 2009 fino al febbraio 2011 e da marzo a giugno del 2019. Per l'allenatore romano, dunque, arriva un'altra chiamata in corsa dalla capitale, sempre con lo stesso obiettivo: porre rimedio ad una situazione complicata. In altre parole, la sua specialità.

Ma come giocherà la Roma di Ranieri? Di seguito andiamo a scoprire quali saranno i giocatori e i sistemi di gioco sui quali potrebbe puntare l'ormai prossimo allenatore della Roma.