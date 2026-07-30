Come giocherà la Juventus con Kolo Muani e Alajbegovic: il modulo di Spalletti, chi sarà titolare e chi no

All'improvviso, ecco la Juventus. Un mercato bloccatissimo si è finalmente stappato. E in poche ore i bianconeri hanno di fatto messo a segno un doppio colpo: prima Randal Kolo Muani, poi Kerim Alajbegovic.
Kolo Muani sta per arrivare dal PSG in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra superiore a 45 milioni di euro. Operazione a titolo definitivo invece per Alajbegovic, per il quale i bianconeri hanno trovato un accordo con il Bayer Leverkusen in cambio di 33 milioni più bonus, per un totale di 40 milioni.
Inizia così a prendere forma la Juventus che dovrà necessariamente andare a caccia del riscatto dopo l'ultima stagione. Una Juve che non giocherà la Champions League, una Juve che la Champions tenterà di riconquistarla dopo una stagione d'assenza.
Ci proverà con Kolo Muani e Alajbegovic, in attesa di capire come Luciano Spalletti deciderà di usarli. Già: come potranno giocare i due a Torino?
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