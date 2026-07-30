Come giocherà la Juventus con Kolo Muani e Alajbegovic: il modulo di Spalletti, chi sarà titolare e chi no

Per quanto riguarda Alajbegovic, gli scenari sono ancora di più rispetto a quanti ne offra Kolo Muani. Tradotto: il bosniaco è aperto ad ancora più ruoli in campo, anche se rigorosamente sulla trequarti.

Il ruolo preferito del gioiello bosniaco, che a marzo ha contribuito ad eliminare l'Italia ed è reduce dalla disputa dei Mondiali, è quello di esterno sinistro in un 4-2-3-1. Solo che c'è un problema: è la stessa fetta di campo ricoperta da Kenan Yildiz, che della Juventus è la stella e che chiaramente non è sul mercato.

Le opzioni, fermo restando che Alajbegovic dovrà entrare in sintonia con la Juve e adattarsi al campionato italiano guadagnandosi così il posto, sono dunque parecchie. E portano altrove sul terreno di gioco. Perché è complicato pensare che Kerim possa essere semplicemente un vice Yildiz, considerando sia la sua qualità che il suo costo.

Ecco dunque che i due potrebbero giocare insieme, uno da esterno sinistro e l'altro da 10. Sia Yildiz che Alajbegovic, in questo senso, hanno già agito più centralmente nel corso delle rispettive carriere. Sempre ricordando che in rosa c'è pure Weston McKennie, tra i migliori nel 2025/26.

Ma Alajbegovic sa fare benissimo anche l'esterno a destra: lo abbiamo visto giocare lì sia nei club che con la Bosnia. E dunque occhio alle situazioni di chi c'è ora da quella parte: Chico Conceiçao, per il quale parla di Liverpool e Manchester United, ed Edon Zhegrova, che ha un contratto fino al 2030 ma è reduce da un'annata da dimenticare.