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La Juventus accelera per Alajbegovic: i costi dell'operazione e dove potrebbe giocare con Spalletti

Calciomercato
Juventus
K. Alajbegovic

Dopo aver praticamente chiuso l'affare Kolo Muani, la Juventus sembra molto vicina anche a Kerim Alajbegovic, stellina bosniaca del Bayer Leverkusen, nel mirino anche di Atalanta e Milan.

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La Juventus è vicinissima a Kerim Alajbegovic, gioiello classe 2007 del Bayer Leverkusen e della Nazionale Bosniaca. Dopo aver praticamente chiuso l'affare Kolo Muani, Carnevali e Massara stanno accelerando in queste ore per regalare a Spalletti anche il talentuoso esterno d'attacco, che era finito nel mirino di diversi club europei, tra cui anche Atalanta e Milan.


  • L'OFFERTA DELLA JUVENTUS

    La Juventus, secondo quanto riportato da Sky Deutschland, avrebbe raggiunto l'accordo con il club tedesco mettendo sul piatto 33 milioni di euro più bonus, per un'operazione complessiva da 40 milioni di euro. Mancherebbe ancora il sì del giocatore, corteggiato insistentemente anche dal Chelsea in questi giorni, ma c'è fiducia che l'affare possa andare in porto nelle prossime ore.

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  • DOVE POTREBBE GIOCARE ALAJBEGOVIC NELLA JUVENTUS

    Ala dalla grande creatività, imprendibile nell'uno contro uno, Alajbegovic sembra avere caratteristiche ideali per il gioco di Spalletti: nel 4-2-3-1 potrebbe essere schierato sulla sinistra, nel suo ruolo naturale, con licenza di accentrarsi sul destro. Perfetto anche qualora il tecnico bianconero dovesse optare per il 3-4-2-1: giocando nei due trequartisti dietro la punta potrebbe avvicinarsi alla porta e mettere in mostra la sua innata fantasia.

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  • LA CONCORRENZA

    Su Alajbegovic, autore di un goal ai Mondiali con la Bosnia nella sfida contro il Qatar, si era mosso con insistenza in questi giorni il Chelsea di Xabi Alonso, che aveva lavorato col gioiellino classe 2007 ai tempi del Leverkusen. Ma sul bosniaco, seguito anche da Milan, Napoli, Roma e Fiorentina, era forte anche l'Atalanta, che ha accarezzato il colpo nelle scorse settimane, prima di mollare la presa viste le richieste del Bayer.

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  • IL RUOLO DI PJANIC

    A giocare un ruolo importante nel possibile trasferimento di Alajbegovic alla Juventus è l'ex bianconero Miralem Pjanic, intermediario dell'affare, che aveva proposto il calciatore al club torinese già nella sessione invernale di mercato.

    Poche settimane fa, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pjanic aveva sottolineato come la Serie A potesse essere il palcoscenico ideale per Kerim: "Ha talento e la testa giu­sta. A 18 anni non ha paura del pal­lone né di pun­tare l’uomo: è desti­nato a fare una grande car­riera. Ora biso­gna sce­gliere il pro­getto giu­sto per­ché lo vogliono in tanti in Ita­lia e potrebbe fare molto bene in Serie A".

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