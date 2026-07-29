La Juventus accelera per Alajbegovic: i costi dell'operazione e dove potrebbe giocare con Spalletti

La Juventus è vicinissima a Kerim Alajbegovic, gioiello classe 2007 del Bayer Leverkusen e della Nazionale Bosniaca. Dopo aver praticamente chiuso l'affare Kolo Muani, Carnevali e Massara stanno accelerando in queste ore per regalare a Spalletti anche il talentuoso esterno d'attacco, che era finito nel mirino di diversi club europei, tra cui anche Atalanta e Milan.



