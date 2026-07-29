Kolo Muani alla Juventus, la telenovela di mercato sta per finire: sei mesi insieme e un lungo corteggiamento

La Juventus però non ha dimenticato Kolo Muani. E viceversa.

Così in queste prime settimane Carnevali è stato impegnato nel ricucire i rapporti col PSG e trovare la quadra per riportare finalmente l'attaccante a Torino.

A metà luglio il nuovo dirigente bianconero aveva spiegato: "Kolo Muani? Ci sono richieste troppo elevate, o troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore. La richiesta è superiore ai 45 milioni, oggi acquistare è facile, basta spendere ma i numeri sono alti".

La trattativa è comunque proseguita e nelle ultime ore si sarebbero registrati importanti passi avanti, come confermato anche da fonti interne al PSG. La fumata bianconera, insomma, sembra davvero dietro l'angolo.

Così come il lieto fine di una telenovela lunga più di un anno.