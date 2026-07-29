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Kolo Muani Juventus GFX HDGOAL
Lelio Donato

Kolo Muani alla Juventus, la telenovela di mercato sta per finire: sei mesi insieme e un lungo corteggiamento

Calciomercato
Juventus

L'attaccante francese era il primo obiettivo della Juventus la scorsa estate e sembrava potesse tornare anche a gennaio. Stavolta potrebbe essere davvero la volta giusta per rivedere Kolo Muani in bianconero dopo sei mesi al top.

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Telenovela ovvero letteralmente dalla Treccani "storia interminabile, un po’ stucchevole, caratterizzata da colpi di scena, situazioni complicate e melodrammatiche che si prolunga per una serie lunghissima di puntate, a cadenza quotidiana o settimanale".

Difficile trovare definizione più calzante alla storia tra Randal Kolo Muani e la Juventus, che ora sembra ad un passo dal lieto fine per tutte le parti in causa dopo mesi di tira e molla.

La società bianconera starebbe così per coronare un lungo inseguimento che va avanti ormai da più di un anno tra clamorose rotture e improvvisi riavvicinamenti. Proprio come una telenovela, insomma.

Ma cosa manca per vedere Kolo Muani con la maglia della Juventus?


  • I SEI MESI IN BIANCONERO

    La storia tra Kolo Muani e la Juventus inizia ufficialmente il 23 gennaio 2025.

    A portarlo in bianconero è Cristiano Giuntoli che regala all'allora tecnico Thiago Motta il tanto atteso rinforzo in attacco.

    La formula è quello del prestito oneroso per cui la Juventus paga circa 5 milioni di euro compresi bonus e oneri accessori. Nell'accordo col PSG non sono previsti diritto o obbligo di riscatto.

    Kolo Muani in bianconero parte subito fortissimo: goal al debutto da titolare contro il Napoli, poi due doppiette di fila contro Empoli e Como per un totale di cinque goal nelle prime tre presenze.

    Alla fine il bottino del francese in campionato sarà di otto reti in diciotto presenze, ovvero una ogni due partite giocate.

    Kolo Muani dovrebbe tornare al PSG dall'1 luglio 2025, ma la società francese consente alla Juventus di prolungare il prestito di qualche settimana. L'attaccante gioca così anche il Mondiale per Club segnando altre due volte.

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  • IL TORMENTONE ESTIVO

    Considerato l'ottimo rendimento, la Juventus si risiede al tavolo col PSG per trattare nuovamente Kolo Muani.

    Tudor, che intanto è subentrato al posto di Thiago Motta, vuole puntare ancora sul francese e il giocatore spinge per tornare a Torino dove si è ambientato benissimo.

    La trattativa, condotta dal nuovo amministratore delegato bianconero Comolli, va però per le lunghe. Troppo. Tanto che nelle ultimissime ore di mercato salta tutto.

    Il PSG non accetta l'offerta della Juventus che dirotta improvvisamente verso Lipsia da dove arriva Openda per circa 45 milioni di euro. Kolo Muani invece viene piazzato al Tottenham in prestito secco. Una soluzione d'emergenza per evitare di restare a Parigi da fuori rosa.

    Nelle settimane successive si parla di una telefonata di fuoco tra i dirigenti del PSG e Damien Comolli, smentita da entrambe le parti. Ma di fatto i rapporti sono gelidi.

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  • VICINO A GENNAIO

    Nonostante il grande freddo calato tra Juventus e PSG, anche a gennaio il nome di Kolo Muani era tornato caldissimo per i bianconeri.

    Il grave infortunio di Vlahovic d'altronde imponeva alla società di tornare sul mercato e rinforzare il reparto.

    Kolo Muani, invece, al Tottenham non si è mai integrato e sarebbe tornato volentieri a Torino interrompendo anticipatamente il prestito.

    Anche in questo caso però l'accordo finale non viene trovato. Gli Spurs, in crisi di risultati e alle prese con una lunghissima serie di infortuni, preferiscono trattenere Kolo Muani fino al termine della stagione.

    Stagione che il francese chiuderà con cinque goal segnati, di cui uno solo in trenta presenze in Premier League. Mentre la Juventus, senza di lui, manca la qualificazione in Champions League.

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  • LA VOLTA BUONA?

    La Juventus però non ha dimenticato Kolo Muani. E viceversa.

    Così in queste prime settimane Carnevali è stato impegnato nel ricucire i rapporti col PSG e trovare la quadra per riportare finalmente l'attaccante a Torino.

    A metà luglio il nuovo dirigente bianconero aveva spiegato: "Kolo Muani? Ci sono richieste troppo elevate, o troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore. La richiesta è superiore ai 45 milioni, oggi acquistare è facile, basta spendere ma i numeri sono alti".

    La trattativa è comunque proseguita e nelle ultime ore si sarebbero registrati importanti passi avanti, come confermato anche da fonti interne al PSG. La fumata bianconera, insomma, sembra davvero dietro l'angolo.

    Così come il lieto fine di una telenovela lunga più di un anno.

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