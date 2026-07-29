Kolo Muani alla Juventus, la telenovela di mercato sta per finire: sei mesi insieme e un lungo corteggiamento

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Telenovela ovvero letteralmente dalla Treccani "storia interminabile, un po’ stucchevole, caratterizzata da colpi di scena, situazioni complicate e melodrammatiche che si prolunga per una serie lunghissima di puntate, a cadenza quotidiana o settimanale".
Difficile trovare definizione più calzante alla storia tra Randal Kolo Muani e la Juventus, che ora sembra ad un passo dal lieto fine per tutte le parti in causa dopo mesi di tira e molla.
La società bianconera starebbe così per coronare un lungo inseguimento che va avanti ormai da più di un anno tra clamorose rotture e improvvisi riavvicinamenti. Proprio come una telenovela, insomma.
Ma cosa manca per vedere Kolo Muani con la maglia della Juventus?