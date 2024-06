Come giocherà l'Italia contro la Croazia: da Retegui a Fagioli alla situazione di Dimarco, la probabile formazione

Alla vigilia della notte da dentro o fuori, Spalletti pare aver ormai deciso l'undici da opporre ai croati: tre cambi pronti, fuori Jorginho.

Dentro o fuori. O l'Italia prosegue il proprio percorso a Euro 2024, o deve mestamente abbandonare la competizione già alla fase a gironi. Lo dirà la partita di lunedì, lo dirà soprattutto la Croazia, l'ultimo avversario azzurro della fase a gironi.

La sconfitta contro la Spagna, decisamente più netta di quanto possa suggerire lo 0-1 finale, ha complicato le cose. Ma neppure tanto: l'Italia ha a disposizione due risultati su tre, ovvero la vittoria e il pareggio, per passare il turno e andare agli ottavi di finale. E anche con una sconfitta si potrebbe ancora fare.

Alla vigilia della sfida, a 24 ore dalla notte che deciderà i destini dell'Italia nel girone, Luciano Spalletti ha intenzione di cambiare qualcosa. Troppo brutta per essere vera l'Italia vista a Gelsenkirchen.

Per questo sono attesi parecchi cambi a Lipsia. In tutti i reparti, dalla difesa all'attacco. Tra questi, anche la sostituzione di un Federico Dimarco non al meglio e costretto con ogni probabilità al forfait nella terza e ultima partita, in attesa - chissà - di riaverlo nelle migliori condizioni agli ottavi.

Come giocherà dunque l'Italia contro la Croazia? Di seguito la probabile formazione azzurra emersa dagli allenamenti di Iserlohn.