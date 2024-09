Come giocherà il Milan nel derby: nuovo modulo per Fonseca, Morata e Abraham insieme

Inter vs AC Milan

Fonseca pensa a un Milan diverso per il derby contro l'Inter: modulo super offensivo per provare a interrompere la striscia negativa.

Il k.o. rimediato contro il Liverpool ha rimesso a repentaglio le certezze del Milan, chiamato a reagire in un match tutt'altro che banale: domenica sera, a San Siro, sarà la volta del derby contro l'Inter campione d'Italia in carica.

Una sorta di ultima spiaggia per Fonseca, la cui panchina non può considerarsi salda: una nuova sconfitta rischierebbe di dare vita a un ribaltone da parte della dirigenza, al fine di creare quella scossa necessaria per propiziare la tanto attesa svolta.

Il tecnico portoghese, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', pensa a un Milan rinnovato nel modulo e negli uomini in vista della stracittadina: diverse novità nell'undici titolare che potrebbe scendere in campo contro i rivali nerazzurri.