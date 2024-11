Come giocherà il Lecce con Giampaolo: modulo, tattica e uomini chiave

I salentini ripartono da Giampaolo dopo l'addio di Gotti. Modulo e interpreti: ecco come giocherà il nuovo tecnico giallorosso.

Attraverso un comunicato ufficiale, il Lecce ha annunciato l'ingaggio di Marco Giampaolo in qualità di nuovo allenatore, chiamato a subentrare al timone del club salentino dopo l'esonero di Luca Gotti.

Giampaolo, che torna in panchina dopo ben due anni di digiuno, è chiamato a risollevare le sorti di una squadra in piena crisa di risultati e di conseguenza coinvolta nella serratissima battaglia per non retrocedere in Serie B.

Ma come giocherà il Lecce di Giampaolo? Di seguito andiamo a scorprire come il nuovo tecnico potrebbe impostare il proprio lavoro in terra salentina.