Come gioca il Napoli contro la Juventus: probabile formazione, i giocatori a disposizione e gli assenti

La doppia e decisiva sfida che vedrà il Napoli affrontare la Juventus all’Allianz Stadium e il Chelsea al Maradona in Champions League non farà certo dormire sonni tranquilli ad Antonio Conte.
Già a partire dalla partita contro la sua ex squadra, l’allerta è altissima: i partenopei devono fare i conti con una rosa fortemente rimaneggiata a causa di una lunga serie di infortuni.
A Torino, dunque, l’allenatore salentino sarà costretto a scelte di formazione quasi obbligate, rischiando di avere a disposizione meno di 18 effettivi.