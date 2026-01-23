Come gioca il Napoli contro la Juventus: probabile formazione, i giocatori a disposizione e gli assenti

Al contrario di quanto accade solitamente, Conte dovrà fare la conta dei presenti e non quella degli assenti.

Già al termine della sfida di Champions League contro il Copenaghen, il tecnico salentino si era espresso con un certo pessimismo:

"Siamo a fine gennaio, cerchiamo di fare del nostro meglio con chi è a disposizione, lavorando e cercando di offrire la miglior versione di noi. A Copenaghen avevamo una grande occasione e invece siamo riusciti a rovinarcela, deve farci riflettere.

Da mercoledì conteremo quanti siamo per preparare la Juve: quanti siamo? 10, 11, 12?"

Le certezze in vista della sfida contro la Juventus restano poche: Milinkovic-Savic, Contini, Beukema, Buongiorno, Juan Jesus, Di Lorenzo, Mazzocchi, Gutierrez, Olivera, Lobotka, McTominay, Elmas, Vergara e Hojlund.