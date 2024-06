Come giocherà l'Italia: la probabile formazione contro l'Albania a Euro 2024

Novità Calafiori, Di Lorenzo braccetto, Chiesa a tutta fascia in un 3-4-2-1 'liquido', l'incognita Barella: le scelte di Spalletti per Italia-Albania.

Ormai ci siamo. L'Italia si appresta a rompere il ghiaccio a Euro 2024, affrontando l'Albania per la prima giornata del Girone B.

Al 'Signal Iduna Park' di Dortmund, sabato alle ore 21, gli azzurri scenderanno in campo per fare il proprio esordio nel torneo continentale e si ritrovano a fare i conti con una vigilia ricca di incognite legate alla formazione.

Spalletti è chiamato a districarsi tra guai fisici e scelte di modulo (un 3-4-2-1 pronto a trasformarsi in 4-2-3-1?), col ct alle prese con prove tecnico-tattiche mirate a garantirsi il miglior 11 possibile da opporre alla Nazionale di Sylvinho.

La novità Calafiori potrebbe cambiare volto alla difesa, così come le posizioni in campo di Di Lorenzo e Chiesa si affiancano al rebus Barella, tornato in gruppo ma di certo non al 100% dopo i problemi muscolari che lo hanno costretto ai box negli ultimi giorni. E se Frattesi è ok e sarà l'ago della bilancia nell'idea 'liquida' Spallettiana per Italia-Albania, il nostro selezionatore dovrà fare a meno di Fagioli (edema osseo e fuori causa per l'esordio).

Come giocherà l'Italia contro l'Albania? La probabile formazione degli azzurri, il modulo scelto da Spalletti e i titolari per il match di sabato sera a Dortmund.